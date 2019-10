Schegge, per favore non chiamateli uomini:spettacolo contro la violenza alle donne

"Schegge. Per favore, non chiamateli uomini!"

Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti.

Tratto dal libro di Rossella Menegato

Regia di Andrea De Marchi



“La violenza spesso è vissuta in solitudine. In silenzio. Un silenzio forte, che uccide. Uccide dentro e dilaga ovunque, anche in città apparentemente tranquille.” Lo spettacolo è l’esito di un percorso verso una nuova forma di campagna informativa e di prevenzione sulla violenza di genere: uno spettacolo di canto, musica, danza, e parole che coinvolge la cittadinanza e le nuove generazioni.

Nel cast anche ragazzi delle scuole superiori e giovani universitari, in un’iniziativa ideata e coordinata dall’associazione culturale "L'IdeAzione", in collaborazione con l’Aulss 8 Berica, il Comune di Vicenza con il Centro Antiviolenza, l'associazione Donne Medico della Provincia di Vicenza, il Comitato Pari Opportunità dell'ordine degli avvocati di Vicenza, il Teatro San Marco e numerosi professionisti che hanno dato il loro contributo a titolo personale.



Evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.



In collaborazione con il Comune di Bolzano Vicentino, il Teatro Ariston e l’associazione IdeAzione.



L'evento è sostenuto da Burro de Paoli, Magazzini Berton, Vei Group, Edilfloor e Telea.



Costo biglietto: 8 euro acquistabile presso cooperativa Margherita oppure online su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-schegge-per-favore-non-chiamateli-uomini-76747841861