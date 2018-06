“Scatenati al museo” - Notte Bianca di Vicenza al Museo del Gioiello 

Il Museo del Gioiello apre le porte al pubblico per la Notte Bianca di Vicenza, in programma sabato 30 giugno.

Per l’occasione lo spazio espositivo in Basilica Palladiana, gestito da Italian Exhibition Group SpA (IEG) in partnership con il Comune di Vicenza, ospiterà “Scatenati al museo” dalle 17:00 alle 24:00.

Un’occasione unica per celebrare, con un set fotografico dedicato alle ospiti, la catena come simbolo di legame affettivo ed eccellenza manifatturiera vicentina.

Porta le tue catene preferite, sarà allestito un set fotografico con un fotografo professionista.

Le foto più belle saranno pubblicate sul sito del Museo del Gioiello e sui canali social.

Ad accompagnare la serata un calice di prosecco offerto da Santa Margherita Museo del Gioiello Basilica Palladiana,

Set Fotografico e Aperitivo dalle 17.00 alle 24.00