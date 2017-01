"Scampagnada Maranese" a Marano Vicentino

Domenica 19 febbraio è in programma la "Scampagnada Maranese", manifestazione podistica ludico-motoria con tre percorsi di 5, 10 e 18 chilometri a Marano Vicentino. Partenza dalle 8 alle 9 con itinerari percorribili fino alle 13. Garantiti ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tracciati a seconda della distanza più il ristoro finale. L'evento è valido per i concorsi Fiasp, Ivv, Donne Podiste e Piede Alato. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp e 2.50 euro per i non soci Fiasp.

