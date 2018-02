Sbittarte + KateG style @pomopero

Serata interamente dedicata all'arte!

Mercoledì 28 Febbraio oltre al consueto appuntamento con la pittura su maiolica,



KateG style presenterà la sua collezione di T-Shirts e felpe

CREATIVITY and SIMPLICITY!!! 🌈🦋



La mente e il braccio, la pazienza e l'istintività; diversità e somiglianze, creatività e semplicità che si fondono per dar vita a KateG style!

Siamo mamma e figlia, Katia e Giulia, insieme creiamo t-shirts semplici, rese uniche dai nostri disegni astratti realizzati a mano libera con colori a matita.



Se amate l'arte in tutte le sue forme, vi aspettiamo!!! 🎨



SBITTARTE è un gruppo che da circa una quindicina d’anni

si incontra settimanalmente, ogni Venerdi sera per dipingere su

maiolica.

La filosofia del gruppo, come dichiara il suo nome curioso

"SBITTARTE " è non competizione, mancanza di giudizio,

mancanza di obiettivo come obiettivo.

“Sbittarte” come sbittare, levare la bitta, espellere,

eiaculare,

impollinare; espressione libera e liberatoria.

E’ manifestare in modo urgente la necessità di creare

oggetti, dipinti, pensieri. Il veicolo principale

di questo flusso artistico è la pittura su maiolica,

praticata in gruppo, talvolta a più mani sullo stesso

oggetto, anche e specialmente da chi non è ceramista.

"SBITTARTE" promuove le antiche tecniche ereditate

dal sapere popolare ed artigianale del territorio.



La Terra, il Fuoco, la Pittura, si confermano linguaggi

e strumenti per descrivere il contemporaneo, così come

lo sono stati nella preistoria.