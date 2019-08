Nelle giornate di martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto 2019, si terrà, con inizio alle ore 19:00 presso il Parco Anfiteatro di Sarcedo, il festival musicale estivo "Sarcedo Summer Fest 2019".

Ogni sera tanti concerti live e stand gastronomici con birre e vini ma anche panini artigianali, hamburgers di manzo e vegetariani e bruschette.

Di seguito il calendario degli artisti che si esibiranno.

MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019: ore 19:00 apertura stands e cucina, ore 21:00 musica live con Capabrò e Rovere.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2019: ore 19:00 apertura stands e cucina con aperitivo in Stand Alto con i TBA, ore 21:00 musica live con Silva Cantele e TheMagnetics. After show con TBA.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019: ore 19:00 apertura stands e cucina con aperitivo in Stand Cucina con i TBA, ore 21:00 musica live con Vinile Official e Cacao Mental. After show con i TBA.

VENERDÌ 23 AGOSTO 2019: ore 19:00 apertura stands e cucina con aperitivo in Stand Alto con i TBA, ore 21:00 musica live con TBA e L'invasione degli Omini Verdi. After show con i TBA.

SABATO 24 AGOSTO 2019: ore 19:00 apertura stands e cucina con aperitivo in Stand Alto con i TBA, ore 21:00 musica live con The Bastard Sons of Dioniso e Pyjamarama. After show con i TBA.

Per tutta la durata del festival:

Birreria | Enoteca | Angolo aperitivi | Panini artigianali | Hamburger di manzo e vegetariani | Bruschette | Zona chill out | Bancarelle

INGRESSO GRATUITO