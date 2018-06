Sapori, street food e beer festival alla Notte Bianca di Vicenza

Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 01 Luglio Notte Bianca Vicenza presenta :



SAPORI - Street Food & Beer Festival

LA CENA IN PIAZZA SOTTO LE STELLE !



Official Partner : BIRRONE



Nella splendida cornice del Centro Storico di Vicenza, l' evento dedicato alle eccellenze e ai sapori dello streetfood



Cosa si può gustare ?



Paninoteca Gringos

Hamburger

Carne Alla Griglia



UMAMI Natura Golosa - Vegan food truck

Vegano



That's AMORE Pasta

Pasta

Pizza Fritta



Ok Pesce Fritto on the road

Pesce Fritto



Cannoli & Arancini

Arrosticini

Panini Gourmet

Cucina Orientale

Argentino



INFORMAZIONI 3479979802