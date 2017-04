"Sapori della Primavera": menù pasquale della tradizione ad Altavilla Vicentina

LA TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER LA PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENA E PROVINCIA

Domenica 16 aprile alle 12 la Trattoria Da Berno ad Altavilla Vicentina in via Montegrappa organizza il "Pranzo di Pasqua" con un ricco menù tradizionale. Previsti 2 antipasti, bis di primi, 3 secondi e 3 dessert. Prezzo: 45 euro a persona - 22.50 euro per i bambini under 8.

MENU di PASQUA:

2 ANTIPASTI: Fagottino ai sapori di primavera su fonduta di Asiago dop - Mazzetto di asparago bianco con abbraccio di pancetta croccante

2 PRIMI: Risotto con bruscandoli e carletti - Sformato agli asparagi bianchi di Bassano dop

3 SECONDI: Capretto al forno alle erbette aromatiche - Sottofesa di vitello arrosto - Tagliata di Manzo all olio d’oliva dei colli berici e rosmarino

DESSERT: Coppa di fragole con gelato al fiordilatte - Caprese al cioccolato fondente e mandorle - Colomba pasquale di Loison

Acque - Caffè - Coperto

VINI: Prosecco doc Treviso - AZ. AG. REBULI / Le Colombare 2015 - FIRMINO MIOTTI / Cabernet 2015 - TORRE DEI VESCOVI / Recioto di Gambellara spumante - AZ. AG.CAVAZZA

ELENCO CIBO E VINO