"Sapone Handmade" come gesto di benessere quotidiano a Torri di Quartesolo

Viridea organizza un incontro creativo gratuito dedicato alla realizzazione di saponi fai da te, da personalizzare nella forma, colore e aroma per una pausa benessere su misura o un regalo fuori dal comune. L'incontro, organizzato con la collaborazione di Hammeley e Rayher, sarà tenuto da Lucia Pasini - blogger di www.bubblesbeforebed.com. La dimostratrice spiegherà come realizzare il proprio sapone aromatizzato e colorato con sostanze di ottima qualità, scegliendo tra diversi tipi di sapone e sostanze dalle proprietà benefiche, tinte e profumi, che potranno essere abbinati a proprio piacimento con stampi dalle differenti forme e innumerevoli motivi decorativi. Le saponette così realizzate sono un'idea perfetta per ritagliarsi un momento di benessere quotidiano personalizzato o per un'idea regalo utile e originale, creata con le proprie mani. L'esperta resterà inoltre a disposizione, al termine dell'incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire suggerimenti o consigli pratici.

ELENCO CORSI