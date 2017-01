Santa Bakhita: 70 anni dopo la sua scomparsa, messe ed eventi in sua memoria

Il comitato Bakhita Schio-Sudan, l'amministrazione comunale di Schio e la comunità delle figlie della carità Canossiane di Schio rendono omaggio alla figura di Santa Bakhita, vera ambasciatrice della città in tutto il mondo, con varie iniziative che si spalmeranno nell'arco dell'anno. Nel 2017 ricorrono infatti i 70 anni dalla sua morte o meglio dalla sua nascita al cielo come amano dire le sue consorelle.

Le iniziative prenderanno il via con il mese di febbraio che da sempre il comitato Bakhita dedica alla Santa e che quest'anno avrà per titolo: "70° della nascita al Cielo di S. Bakhita (1947-2017) - Testimone di una Speranza possibile". Il primo appuntamento è con la novena dal 30 gennaio al 7 febbraio: ogni mattina alle 6.55, Santa Messa nella chiesa dell'Istituto figlie della carità Canossiane di Schio.

A seguire, nei giorni 5, 6 e 7 febbraio, sempre nella stessa sede, il Triduo alle ore 18.15 ai vespri dal titolo "Una speranza possibile" con il seguente programma:

* domenica 5 febbraio - Nella sapienza di memorie familiari

* lunedì 6 febbraio - Nella santità delle vocazioni nate dall'incontro con Lei

* martedì 7 febbraio - Nella speranza sociale da Lei testimoniata



Un momento particolarmente significativo sarà la Santa messa di mercoledì 8 febbraio sempre alle Canossiane alle ore 19 con la commemorazione di Santa Giuseppina Bakhita nel giorno della sua morte e il ricordo dei Monsignor Antonio Doppio e Giacomo Bravo scomparsi nella terra di Bakhita proprio nell'anniversario del 2003.

Altre iniziative ci saranno: domenica 19 Febbraio alle ore 16 al Duomo di San Pietro in Schio con il grande concerto di musica classica dedicato a Bakhita organizzato in collaborazione con l'Accademia Musicale di Schio che eseguirà, diretta dal violino solista Enrico Casazza, "Le umane passioni - concerti per violino ed orchestra sulle diverse emozioni e sui sentimenti dell'uomo - musiche di Vivaldi, Chelleri e Geminiani".



Venerdì 24 Febbraio alle ore 20.30 presso la sala degli affreschi di Palazzo Toaldi Capra di Schio ci sarà un'interessante conferenza organizzata in collaborazione con il Centro di cultura Elia Dalla Costa dal titolo: "Bakhita sorella universale - una provocazione per il nostro tempo". Relatore: Roberto Italo Zanini giornalista della redazione Romana di Avvenire e autore di numerosi libri tra cui ben due dedicati a Santa Bakhita.



Sabato 4 Marzo alle 19.30 cena sociale il cui ricavato andrà a favore del Progetto Bakhita Schio-Sudan. Per motivi organizzativi informazioni ed adesioni dovranno essere fatte attraverso i seguenti numeri telefonici: Roberto 348 8884043 o Silvio 347 4184208.



Infine, durante l'anno, ci potranno essere altre iniziative. Il comitato sta infatti lavorando a una rassegna dei canti più belli dedicati a Santa Bakhita e a una mostra fotografica. Il tutto per focalizzare l'attenzione della comunità verso il Sud Sudan terra martoriata di Bakhita che soffre di una terribile guerra civile di cui i media parlano ancor poco.

“Mi pare che il titolo che raccoglie le iniziative del triduo rappresenti la vera sostanza di questa iniziativa - dichiara Cristina Marigo, assessore al sociale - la possibilità della speranza è infatti ciò che deve guidare ciascuno di noi, come antidoto cui si può sempre attingere nelle difficoltà della vita. Bakhita, con la sua vita è stata testimone esemplare di questo atteggiamento”.