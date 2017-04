"Sant'Agostino e le sue Terme": alla scoperta dei tesori alle porte di Vicenza

Sabato 8 aprile è in programma l'escursione "Sant'Agostino e le sue Terme" con un viaggio alla scoperta dei tesori artistici alle porte di Vicenza dall’Abbazia di Sant’Agostino alle ormai sconosciute "Fonti Termali" fino all’Antica Forneria Bari per il ciclo di frappuntamenti con "Sabati In Villa 2017". Ritrovo alle ore 9.20 presso l’Abbazia di Sant’Agostino di Vicenza in vialetto Mistrorigo 8 - laterale di viale Sant'Agostino. La passeggiata sarà come un salto indietro nel tempo per la conoscenza della "Vecchia Sant'Agostino" tra religione, cultura e gastronomia. Si partirà dal'Abbazia di Sant'Agostino, edificata nel IV secolo in stile romanico e ricca di affreschi, che custodisce un polittico splendido della "Madonna sul Trono con Bambini e Santi". La seconda tappa sarà alle "Fonti Termali", famose tra fine Ottocento e inizio Novecento per gli effetti curativi dell'acqua sui cittadini vicentini: oggi è rimasta una casetta in legno e muratura con la scritta "Fonti di Sant'Agostino", l'effigie del Santo e dei balconi in tinta verde. Gran finale del tour con la visita all'Antica Forneria Bari, che dal 1870 sforna "ciopete" di pane fresco e biscotto, cotto sotto l'antica volta di mattoni. Guida: Pro Loco Arcugnano. Durata ore 3 circa. Costo: 10 euro inclusi ingressi. Al termine dell'escusione è previsto un piccolo buffet offerto dalla Pro Loco Arcugnano e Consorzio Colli Berici. Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30-13:00 e 15:00-18:30 - sabato h. 8:30-13:00 - 0444.638188 - 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

(nella foto in alto l'interno dell'Abbazia di Sant'Agostino a Vicenza)

(la facciata dell'Abbazia di Sant'Agostino in stile romanico)

