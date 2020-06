Sandrigo sala Arena: film il giovedì

Le regole per tornare in Sala Arena sono poche, semplici ma da seguire attentamente:

presentarsi al cinema con un adeguato anticipo sull'orario della proiezione per permettere che le operazioni di biglietteria siano svolte senza assembramenti

mascherina da tenere indossata fino al raggiungimento del posto in sala

mantenere sempre la corretta distanza tra te e gli altri nuclei famigliari

sedersi in sala seguendo la disposizione dei posti segnalata

GODERSI LO SPETTACOLO!

Programma

Giovedì 25 giugno ore 21.00

GENERE: Drammatico

ANNO: 2020

DURATA: 137 min

REGIA: Destin Daniel Cretton

ATTORI: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, [ ... ]

IL DIRITTO DI OPPORSI

------------------------------------------------------------

Giovedì 2 luglio ore 21.00

GENERE: Drammatico

ANNO: 2019

DURATA: 109 min

REGIA: Jay Roach

ATTORI: Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, [ ... ]

BOMBSHELL - LA VOCE DELLO SCANDALO

-------------------------------------------------------------------------

Giovedì 9 luglio ore 21.00

GENERE: Commedia

DURATA: 110 min

ANNO: 2020

REGIA: Massimo Venier

ATTORI: Aldo, Giovanni, Giacomo, Lucia Mascino, [ ... ]

ODIO L'ESTATE

-------------------------------------------------------------

Giovedì 16 luglio ore 21.00

GENERE: Commedia

ANNO: 2020

REGIA: Alberto Ferrari

ATTORI: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis

UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

--------------------------------------------------------------------------

Giovedì 23 luglio ore 21.00

GLI ANNI PIU' BELLI

GENERE: Drammatico

ANNO: 2020

DURATA: 129 min

REGIA: Gabriele Muccino

ATTORI: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, [ ... ]