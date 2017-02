"San Valentino Sushi" allo "Yumi Experience" di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 12 e alle 19 il ristorante giapponese "Yumi Sushi Experience" di Vicenza in contrà Pusterla 13 presenta una serata speciale per gli innamorati a San Valentino con aperitivo offerto e una cena raffinata a base di pesce crudo e riso. Specialità della casa: "Uramaki - California Tempura Roll" con gambero cotto e avocado in tempura; "Cirashi" con fettine sottili di pesce (salmone, branzino o tonno) serviti su un letto di riso; "Hosomaki" rotolino di riso avvolto da alga nori o foglio di soia con salmone, gamberi, tonno, polpa di granchio o avocado); "Temaki" cono di riso ripieno di vari ingredienti avvolto in alga nori o foglio di soia; "Sashimi" fettine sottili di pesce serviti solo con una salsa (salmone, gambero crudo, tonno o branzino). Altri piatti: "Gyoza" ravioli giapponesi di gamberi al vapore, di maiale con verdure al vapore o di verdure; "Nikuryoi" piatti di carne con il "Samurai" (involtino con pollo e verdure) e il "Tonkatsu" (lonza di maiale in tempura); "Yaki" spiedini di carne o pesce con il "Tori" (spiedini di pollo alla griglia), "Ebi Shino" (spiedini di gamberi) e "Niku" (spiedini di manzo); "Teppanyaki" verdure, carne e pesce cotti alla piastra con il "Tori" (pollo con verdure e salsa di ostriche), il "Gyuhille" (manzo con verdure e salsa di ostriche), lo "Shoga" (carne di maiale in salsa giapponese), il "Sake Yaki" (salmone alla piastra); il "Kuebi" (gamberi alla piastra); lo "Ebi Yaki" (gamberi con verdure e salsa di ostriche). "Sushi Experience" è una formula divertente da gustare in compagnia con il pacchetto "All You Can Eat": ciò che si avanza si potrà portare a casa. Pranzo: 11.90 euro. Cena: 21.90 euro. Prezzi a persona esclusi bevande e dolci. Prenotazione obbligatoria. Sempre attivo il servizio "take away". Per informazioni e prenotazioni: 0444.043507 - info@yumisushi.

