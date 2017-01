San Valentino sulla Neve: scuola sci per innamorati al costo di uno a Gallio

In occasione di San Valentino, martedì 14 febbraio dalle 9 alle 18 la Scuola Sci Gallio proporrà una promozione imperdibile per tutti gli innamorati maggiorenni con lezioni di sci per due persone alla tariffa di una sola nelle piste di Valbella a Gallio. L'offerta potrebbe essere un bellissimo regalo per il proprio partner, trascorrendo una giornata memorabile sull'Altopiano di Asiago in una romantica atmosfera invernale. Lo skipass e il noleggio sci non sono inclusi nella proposta, che non è cumulabile con altre offerte in corso. Ci sarà anche la possibilità di accordarsi con la segreteria per sciare con i maestri in tutte le piste altopianesi (Larici Val Formica, Kaberlaba, Verena). Prenotazione obbligatoria. Infoline: 349.1274147.

