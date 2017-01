"San Valentino Relax" all'Hotel Gaarten Benessere SPA di Gallio

Martedì 14 febbraio l'Hotel Gaarten Benessere SPA di Gallio in via Kanotele 13 propone "San Valentino Relax 2017" con una giornata rilassante per le coppie di innamorati in un ambiente raffinato ed esclusivo dell'Altopiano di Asiago. Il percorso “San Valentino in Spa 2017” comprenderà l'accesso alla SPA con sauna, biosauna, bagno turco, vasca idromassaggio, docce emozionali oltre ad una cena romantica a lume di candela nel ristorante dell'albergo. Costo: 170 euro a coppia. Per informazioni e prenotazioni: info@hotelgaarten.com - 0424.65568.

Offerta "San Valentino Relax 2017":

Kit Benessere (accappatoio, telo e ciabattine monouso)

Accesso alla Sauna

Accesso alla Biosauna

Accesso alla Bagno Turco

Accesso alla tepidarium

Accesso alla Kneipp

Accesso alla Cascata di Ghiaccio

Accesso alla Docce Emozionali e Zona Relax

Accesso alla piscina con Vasca Idromassaggio

Una Cena a Lume di Candela per due persone con abbinamento vini compreso

