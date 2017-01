"San Valentino in SPA Benessere" al "Gruuntaal" di Asiago

In occasione di San Valentino, solo martedì 14 febbraio dalle 8 alle 20 l'Agriturismo-Centro Benessere "Gruuntaal" di Asiago in via Valle 69 proporrà lo speciale pacchetto "San Valentino in SPA Benessere" per le coppie di innamorati nella magica atmosfera dell'Altopiano dei Sette Comuni. La promozione comprende due ingressi alla SPA Natura con due trattamenti corpo di 50 minuti. Saranno disponibili anche le "coccole" nella cabina beauty con vari tipi di massaggi e trattamenti personalizzati a tariffa normale. Costo: 110 euro a coppia.

Tariffe "coccole" nella cabina beauty della Spa Natura:

- Ingresso Spa Natura per persona: 25 euro (2 ore)

- Ingresso privato Spa Natura per persona: 35 euro (2 ore)

- Trattamenti corpo personalizzati (peeling e massaggio): 45 euro (50 minuti)

- Massaggi con oli aromatici: 35 euro (30 minuti)

- Trattamenti viso personalizzati: 45 euro (50 minuti)

- Massaggio viso, collo e decoltè: 35 euro (30 minuti)

- Trattamento mani peeling, impacco e massaggio: 30 euro

