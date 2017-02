"San Valentino in Rifugio": cena a lume di candela in Val Formica

Martedì 14 febbraio alle 19.30 il Rifugio Val Formica ad Asiago in località Cima Larici organizza per San Valentino la "Cena a Lume di Candela" con un menù speciale nella magica atmosfera dell'altopiano. Durante la serata ci sarà la musica live di Eva & Remo come sottofondo romantico per tutte le coppie di innamorati all'insegna del divertimento e della buona cucina. Costo: 35 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 342.5008535.

Il menù della serata:

2 Antipasti: Speck d’oca con cuore di crostini caldi e burro alle erbe - Trancetto di maialino da latte con patatine novelle al sale e salsa ai mirtilli

2 Primi: Perle di zucca con pancetta croccante, cipolla di Tropea e salsa al vermut - Risottino al Radicchio tardivo di Treviso e lardo cremoso al rosmarino

Secondo: Cappello del prete in lenta cottura con carote baby e salsa demi-glace

Dessert: Cuor di mousse al cioccolato con frutto della passione, lamponi e nemelaka alla fava tonk - Piccola pasticceria di fine pasto - Cuoricini assortiti al cioccolato

Vino del Rifugio, Acqua e Caffè

