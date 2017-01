"San Valentino Dinner": tagliata di manzo all'Enrico VIII di Arcugnano

Martedì 14 febbraio il Ristorante Enrico VIII di Arcugnano in via Spianzana 20 proporrà uno speciale "Menù di San Valentino" con 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, sorbetto e dessert oltre a spumante per il brindisi, acqua, vini e caffè. In alterntiva ci sarà un menù di pesce con lo stesso numero di portate e l'identico prezzo. Il menù di carne o di pesce verrà anticipato anche sabato 11 e domenica 12 gennaio sempre a cena. Costo: 35 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.550440 - info@enricoottavo.it.

Il menù della serata:

3 ANTIPASTI: Prosciutto di Manzo Spagnolo - Lonza di maiale affumicata con radicchio marinato - Sfogliata croccante

2 PRIMI: Risotto al Tartufo Nero dei colli Berici - Ravioli di pasta fresca con ricotta e spinaci spadellati con burro nocciola

2 SECONDI: Filettino di maiale alla brace con erbette aromatiche - Tagliata di manzo con aceto balsamico

2 CONTORNI: Patate saltate con cipollotto novello - Radicchio di Treviso alla brace

DESSERT: Sorbetto al Melograno e Dolce di San Valentino

Spumante - Caffè - Correzioni - Acqua

Vini: (Pinot Bianco dei colli Berici I.G.T. - "Soldà" Cabernet dei colli Berici I.G.T. - "Soldà" Colli Euganei Fior D'Arancio spumante D.O.C. "Viticoltori Riuniti" )

ELENCO RISTORANTI