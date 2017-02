"San Valentino con Tiepolo e gli Amori del Passato" a Villa Valmarana ai Nani

Martedì 14 febbraio dalle 18 alle 22 Villa Valmarana ai Nani di Vicenza in via dei Nani 8 organizza l'evento "San Valentino con Tiepolo e con gli Amori del Passato" con un’apertura eccezionale per una serata indimenticabile. Una notte incantata, i miti, la storia e bellezza: ecco che festeggiare San Valentino diventerà un’occasione unica per ammirare gli affreschi di Giambattista Tiepolo e conoscere i mitici amori che vi sono rappresentati. Le imponenti figure mitiche del passato, come Enea e Didone e Angelica e Medoro, accompagneranno gli innamorati in villa, raccontando le loro vicende tramite l’arte sublime del grande pittore del Settecento. Un calice di prosecco sarà servito in una delle sale della palazzina per brindare a questo incontro speciale in Villa Valmarana ai Nani. Costo ingresso + guida multimediale + degustazione: 9 euro. Non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni: palazzina@villavalmarana.com - 349.8437776 Federica - www.villavalmarana.com/sanvalentino2017.