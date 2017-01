San Valentino alla Trattoria Ai Celibi di Arcugnano: ravioli alle noci

Martedì 14 febbraio alle 20 la Trattoria Ai Celibi di Arcugnano in via Spianzana 3 organizza la "Cena Romantica di San Valentino" con uno speciale menù (aperitivo con buffet, antipasto, 2 primi, un secondo a scelta tra pesce o carne, dessert oltre ad acqua, vino e caffè). Tra i primi spicca il risotto al Blu di Montegalda su crema di broccolo fiolaro. Costo: 75 euro a coppia. Per informazioni e prenotazioni: 349.0725584 -389.5130885 - 0444.270308 - info@trattoriaaicelibi.it

Il menù della serata:

Bollicine e sfizioso buffet di benvenuto (dalle 20 alle 20.30)

ANTIPASTO: Millefoglie di baccalà con porro, crema di zucca e speck croccante

PRIMI PIATTI: Ravioli fatti a mano alle noci con zabaione di Vezzena e pera caramellata al vino rosso - Risotto al Blu di Montegalda su crema di broccolo fiolaro

SECONDO PIATTO: Portata principale Faraona al melograno e riduzione di Cabernet. In alternativa (da comunicare al momento della prenotazione) Filetto di trota ripieno di radicchio tardivo di Treviso con riduzione del liquore alle arance della casa e radicchio, yogurt greco e mandorle tostate

DESSERT: Sfera di cioccolato fondente ripiena di semifreddo al Passito, macaron all’arancia e salsa calda alla vaniglia

Una bottiglia di vino, cantina “Le Pignole” a coppia acqua Alisea liscia e gassata, caffè

