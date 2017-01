San Valentino al Ristorante La Fracanzana: cena musicale a lume di candela

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Hotel La Fracanzana di Montebello Vicentino in via Fracanzana 3 propone la "Cena Musicale a Lume di Candela di San Valentino". Il menù comprenderà l'aperitivo con antipasto servito al tavolo, un primo, un secondo con contorni, dessert oltre ad acqua, vini e caffè. Per l'occasione sono previsti anche tre "Pacchetti San Valentino" in albergo: cena + centro benessere; cena + pernottamento; cena + centro benessere + pernottamento. Costo cena: 90 euro a coppia. Per informazioni e prenotazioni: 0444.649521 - lafracanzana@gmail.com

Il menù della serata:

ANTIPASTO: Apetizer di benvenuto dello chef al tavolo con Durello Spumante e Prosciutto Crudo di Montagnana stagionato 24 mesi con radicchio di Verona in agretto - Polentina morbida fonduta e tartufo nero dei nostri colli - Carpaccio di tonno rosso con insalata di finocchio e arancio

PRIMO PIATTO: Risotto stagionato 22 mesi De Tacchi certosino con gamberone e verdurine

SECONDO PIATTO: Petto di galletto farcito con porcini e contorni di stagione

DESSERT: Cuore di cioccolato fondente con crema di lamponi - Recioto Spumante

Vini locali in abbinamento - Acqua - Caffè

