San Valentino a Palazzo Leoni Montanari 2x1 e cocktail esotici

IL 14 FEBBRAIO ALLE GALLERIE D’ITALIA SI CELEBRA L’AMORE NELL’ARTE

Le Gallerie d’Italia festeggiano San Valentino e per l’occasione riservano a tutti gli innamorati un regalo speciale: venerdì 14 febbraio 2020, grazie all’offerta 2×1, ogni coppia che visiterà le Gallerie pagherà un solo biglietto d’ingresso.

A Vicenza un percorso speciale dedicato al capolavoro di Paul Gauguin in mostra in un viaggio plurisensoriale con cocktail polinesiani. San Valentino ti porterà lontano in un meraviglioso viaggio, bizzarro, esoticco, con visita guidata all’opera Eiaha ohipa (Tahitiani in una stanza) di Paul Gauguin: un’occasione unica per esplorare la Polinesia attraverso i cinque sensi arricchita da una degustazione di finger food e tiki cocktail in collaborazione con Judas Cocktail Room.

Palazzo Leoni Montanari è un esempio splendido di arte barocca risalente al 1678. Ospita al suo interno un importante museo in cui sono raccolti alcuni capolavori della pittura veneta del Settecento e una collezione di antiche icone russe.

Ora straordinario ospite illustre: Paul Gauguin e il suo Tahitiani in una stanza (Eiaha-Ohipa in lingua maori).

Il quadro, proveniente Museo Statale di Belle Arti Puškin di Mosca, è stato eseguito da Gauguin nel 1896, quando, rientrato da poco dalla Francia a Tahiti, si trova a fronteggiare uno stato di indigenza economica, gravi problemi di salute, e un conseguente sconforto psichico.

Il titolo usuale, Tahitiani in una stanza, non restituisce il senso dell’iscrizione in lingua maori che compare nel dipinto e che allude piuttosto all’indolenza o libertà dal lavoro delle due figure ritratte. La coppia incarna la condizione utopica di un armonico stato di natura, di una libertà di essere e agire secondo le proprie inclinazioni. Sullo sfondo si staglia la figurina di un osservatore, sostanzialmente estraneo alla scena: è presumibile che si tratti dell’artista stesso, preceduto, sulla soglia della stanza, dal suo cane, una comparsa ricorrente di tanti altri dipinti di quegli anni.

Nel 1891 Gauguin era salpato per la prima volta per la Polinesia, da una parte attratto dall’alterità di scenari esotici, dall’altro, interessato a rigenerare i linguaggi pittorici tradizionali grazie al contatto con una cultura ritenuta ‘primitiva’, vergine e autentica. Il pressoché unanime rigetto incontrato a Parigi dalle opere eseguite nel primo soggiorno, fra 1891 e 1893, lo induce ora a un distacco radicale dalla madrepatria. Tahiti acquisisce definitivamente una dimensione immaginaria, si configura come l’altrove di un paradiso immune dalle costrizioni della civiltà occidentale, con le sue logiche di falso progresso, dominio e sfruttamento.

14 febbraio 2020

Modalità di partecipazione: il percorso è proposto alle 16.00, 16,30, 17.00, 17.30, 18.00, durata di un’ora. Costo: 5,00 € a persona (biglietto d’ingresso escluso). Le coppie avranno il diritto alla speciale promozione 2x1. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o via email a info@gallerieditalia.com. Le prenotazioni sono aperte da un minimo di 12 fino al raggiungimento di un massimo di 26 persone.