"San Valentino a Lume di Candela" al Ristorante La Fiamma di Fara Vicentino

Martedì 14 febbraio alle 20 il Ristorante Pizzeria "La Fiamma" di Fara Vicentino in via Costa 63 propone la "Cena di San Valentino a Lume di Candela" con un menù speciale (aperitivo con finger food, 2 antipasti, 2 primi, un secondo, dessert oltre ad acqua, vini e caffè). In alternativa sarà disponibile anche il servizio pizzeria. La serata verrà allietata con musica chill di sottofondo. Prenotazione obbligatoria. Costo: 38 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 0445.874423 - la-fiamma@libero.it

Il menù della serata:

Aperitivo di benvenuto con finger food della casa

2 ANTIPASTI: Gamberoni al radicchio - Polpettine alle verdure

2 PRIMI PIATTI: Tagliolini all'astice - Fettuccine capasante e porcini

SECONDO PIATTO: Filetto di manzo alla Wellington con contorni abbinati

DESSERT: Meringata al bacio

Acqua - Vini Selezionati - Caffè

