sammy basso si racconta a castegnero

Incontrare una persona speciale, conoscere la sua storia, coinvolgersi tra un sospiro ed un sorriso.



Conoscere Sammy Basso é un viaggio nelle emozioni, è un incontro di scienza e umanità.



“Sammy Basso si racconta”

Giovedì 28 marzo 2019 ore 20.30 presso il

Palatenda Festa della Quaglia a Villaganzerla di Castegnero (VI).

Serata organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castegnero e dall’Istituto Comprensivo “B. Bizio” di Longare.

Conduce la serata

Antonio Gregolin

A seguire rinfresco offerto dall’Associazione AMP.



Sammy Basso è un ragazzo di 23 anni, intelligente, brillante e pieno di grinta.

Nato a Schio (VI) a due anni riceve la diagnosi di progeria, una malattia genetica rarissima, nota anche come "sindrome da invecchiamento precoce".

Per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso.

Proprio in queste settimane, dopo la notizia di un delicato e innovativo

intervento al cuore, ha illustrato la nuova scoperta scientifica sulla progeria di cui è parte attiva nella ricerca.



Venitelo a conoscere, il 28 marzo!



***INGRESSO GRATUITO***