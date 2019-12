SAMBOL - Concerto Spettacolo al Teatro Kitchen

Cinque musicisti italiani di straordinaria sensibilità compositiva ed esecutiva, dotati di un irresistibile e stralunato carisma “Made in Italy” tra ironia ed intensità espressiva saranno al Teatro Kitchen con SAMBOL - AMORE MIGRANTE sabato 7 dicembre 2019 ore 21.00

I Guappecartò

I Guappecarto sembrano usciti da un'altra epoca e se il maestro Federico Fellini fosse ancora tra noi li avrebbe sicuramente scelti per qualche suo film. Sono italiani e non dimenticano mai le loro radici, pur vivendo in Francia da molti anni. Dalla cultura tzigana attingono a piene mani e le loro composizioni celebrano l'unione tra diverse sonorità con un denominatore comune: la passione!

La loro musica è folle e trasversale, prima intima e profonda, poi trascinante e festosa. E’ ben riconoscibile la componente tzigana come quella mediterranea ma ugualmente giocano un ruolo centrale i valzer e le milonghe che si mescolano ad arie che sfiorano la musica classica o a modernissime linee che oscillano tra punk e “acustic trance” . Una miscela sorprendente ed equilibrata di tanti generi e culture, che l’ensemble ha potuto conoscere ed assorbire negli anni, durante il suo incessante viaggiare, per le strade, nelle piazze, nei teatri, tra la gente di tutta Europa. Fanno commuovere, sorridere, ballare, immaginare… vivere.

I Guappecartò nascono a Perugia come musicisti di strada nel 2004. Durante una loro performance la celebre attrice Madeleine Fischer – collaboratrice, tra i molti, di Antonioni, Sordi, Anna Magnani, Bergman – se ne innamora artisticamente e chiede loro di comporre una colonna sonora per un suo film di imminente realizzazione. Proprio la creazione di quei brani porta i giovani artisti a decidere di credere totalmente nelle proprie capacità. Partono per Parigi, con l’intento di raggiungere più facilmente le strade e le piazze di tutta Europa, spinti dall’unico desiderio di suonare i propri strumenti e condividere la propria musica con più persone possibile. Da subito i Guappecartò si fanno amare non solo dal pubblico che incontrano, ma anche da critici e musicisti che trovano in loro un altissimo senso di libertà stilistica e una profonda poetica musicale. Ad oggi, dopo 12 anni dalla nascita, i Guappecartò hanno realizzato 4 dischi e si sono esibiti in più di 1500 concerti in tutta Europa.

L’album ROCKAMBOLES (Aprile 2015), prodotto da Stefano Piro, è giunto alla terza ristampa ed è stato rappresentato in 70 concerti in tutta Italia. Osannato dalla critica, è stato scelto come disco della settimana dal programma “Fahrenheit” di Radio Rai3.

Guappecartó è un gruppo italiano pieno di energia, con un universo stravagante e sorprendente, di efficienza implacabile.

I Guappecartó suonano come vivono, con quell’innato senso di teatralità, quella spontaneità e apertura verso gli altri, quella classe e passione italiana, quella parte di cabaret-punk di un’altra epoca.

Violino: ‘O malamente

Chitarra: Frank Cosentini

Fisarmonica: Dott. Zingarone

Contrabbasso: Mr. Braga

Batteria e percussioni: ‘O Brigante