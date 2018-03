“Salute alle erbe” e “Cocker and the city” nel fine settimana in centro storico

In centro storico due curiosi appuntamenti danno il benvenuto alla primavera.

Sabato 24 e domenica 25 marzo, dalle 9.30 alle 19.30 piazza Castello ospiterà la mostra mercato “Salute alle erbe” prevalentemente dedicata alle erbe aromatiche, officinali, e spontanee. L’evento è organizzato da Veneto a Tavola, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza.

Oltre alla mostra “Centerbe”, con più di cento erbe esposte e relative schede descrittive, sarà proposto un ricco mercatino dove si potranno acquistare erbe aromatiche fresche e prodotti derivati (creme, saponi, oli essenziali, tisane ed infusi, salse, ma anche formaggi, confetture). Per i più piccoli è in programma un laboratorio gratuito per far conoscere le piante aromatiche e i loro profumi.

Domenica 25 marzo, per l’intera giornata, l’esperta Anna Tonello sarà a disposizione del pubblico per domande, informazioni e curiosità riguardanti le principali erbe del nostro territorio.

La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare le erbe aromatiche e spontanee che la natura ci offre e che tanto interesse stanno riscuotendo in ambito gastronomico e salutistico.

Sabato, dalle 15.30 alle 17, e domenica, dalle 10,30 alle 12, è in programma un laboratorio per bambini.

Informazioni: Veneto a Tavola www.venetoatavola.it, info@venetoatavola.it, tel. 335.6033639, Facebook venetoatavola

“Cocker and the city” è l’originale iniziativa proposta sabato 24 marzo, dalle 10.30 alle 18.30 in piazza delle Erbe. L’evento dedicato alla cura degli animali accoglierà educatori cinofili e il toelettatore, pronto a dare consigli sulla cura del mantello del proprio cane.

Ci sarà una zona attrezzata per far interagire i cuccioli con i bambini e un punto di informazione per capire com’è la vita con un cocker. Non mancherà l’angolo delle adozioni con tanti cuccioli in cerca di una famiglia e dove si potranno ricevere informazioni sull’adozione. Inoltre si potrà assistere ad una super sfilata amatoriale per cani di razza e non e partecipare alla pesca di beneficenza.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’associazione Cocker’s angel cocker spaniel rescue Italia.

L’iniziativa è curata dall'associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: botteghe.piazza.erbe@gmail.com , cell.347 8191782