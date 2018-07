Salotti Urbani 5, "Yes, I can! La necessità di far carriera"

Oggi su tutto affiora un inquietante imperativo: essere il migliore. La smania di potere si fa incontrollata, nervosa, oscillante tra il comico e il disperato. Poi l’uomo, in nome del successo, ha la mirabile capacità di scantonare le proprie responsabilità e addossare la colpa ad altri, non importa se è giusto o sbagliato.

Tutto questo è lo spettacolo “Yes, I can! La necessità di far carriera”, il quinto e ultimo appuntamento del ciclo “Vicenza Salotti Urbani 5”, in scena martedì 31 luglio alle 21 in un pittoresco scorcio di Palazzo Proti-Vajenti-Malacarne (contra' De Proti 3), con Aristide Genovese, Piergiorgio Piccoli, Alberto Allegrezza alla voce e Francesco Tomasi al liuto.

La rassegna, che nei quattro appuntamenti precedenti ha registrato una notevole affluenza di pubblico stimolando l’interesse dei partecipanti nella scoperta delle bellezze ignote della città, si inserisce nell’ambito de “L’Estate a Vicenza 2018”, un progetto dell'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza sostenuto dal Gruppo AIM e realizzato in collaborazione con Theama Teatro, Stivalaccio Teatro, La Piccionaia e Ensemble Vicenza Teatro.

Viviamo in una società nella quale solo chi vince è riconosciuto. Tutti vogliono arrivare al successo. Non importa come ci si arriva, l’importante è arrivarci senza nessun orgoglio o nessuna moralità. Ciò che conta è arrivarci con qualunque mezzo, qualunque esso sia.

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 12).

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà al Teatro Spazio Bixio (via G. Mameli 4).

