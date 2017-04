"Salomon Schio City & Ultra Jungle": trail running single e twin

In occasione di "Schio City Jungle Festival", domenica 30 aprile l’Associazione Sportiva Dilettantistica "Summano Cobras", associata all’ente di promozione sportiva ASI, in collaborazione con i comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Posina, organizza il "Salomon Schio City Jungle", corse di trail running in semi-autosufficienza con percorso in ambiente prevalentemente montano tra l'itinerario Ultra e City. L’Ultra Jungle (quest’anno in versione singola “Single” e anche staffetta “Twin”) e il City Jungle sono corse a piedi lungo i sentieri collinari/alpini di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio e Posina. Partenza da piazza Alessandro Rossi alle 7 per l'Ultra Jungle e alle 9.30 per il City Jungle.

TRE GARE: lo Schio City Jungle perevede un tracciato collinare di 18 chilometri con 800 metri di dislivello. Lo Schio Ultra Jungle sarà di circa 47 chilometri con 2.900 metri di dislivello e la staffetta Schio City Ultra Trail ricalcherà il percorso Ultra. Il Twin sarà in modalità mista, maschile e femminile (uomo + donna, uomo + uomo, donna + donna). Partenza da piazza Alessandro Rossi alle 7 per l'Ultra Jungle e alle 9.30 per il City Jungle. Tempo massimo di 11 ore per l'Ultra Jungle e 4 ore per il City Jungle.

SCHIO CITY JUNGLE: startline da piazza Duomo, breve sfilata tra le vetrine di via Garibaldi e su, in salita, verso il convento dei frati cappuccini e “Poleo” dove il tracciato diventa puro trail tra i sentieri segnati tra i boschi di faggio fino a “Formalaita” dalla quale attraverso un largo sentiero prendendo la direzione delle pendici dell'Acquasaliente si raggiungono i 650 metri di contrà “Quartiero”; lunga discesa molto tecnica e selvaggia con passaggi suggestivi e impegnativi tra cascatelle e guadi nella boscaglia fino a “Piane”, dove imboccando il già famoso “Sentiero Natura” si torna a intravedere la cupola del Duomo. Dopo il parco della “Valletta”, ridiscendere e salire alla conquista in un ultimo slancio verso la torre merlata del “Castello” fino alla finishline” di nuovo ai piedi del Duomo.

SCHIO ULTRA JUNGLE SINGLE: dal centro di Schio alle verdi colline, costeggiando torrenti impetuosi e valli incantate, frizzanti salite e sentieri arditi, 2 montagne da conquistare e 2 forti da espugnare, Monte Enna e Monte Novegno, boschi fatati e panorami diversi, sentieri inediti in luoghi unici, puro stile Jungle, la natura all’ennesima potenza fino in Fabbrica Alta. Lo Schio Ultra Jungle è una gara qualificante UTMB e darà a tutti i finisher 3 punti.

SCHIO ULTRA JUNGLE TWIN: due persone, un unico viaggio. Nella versione Twin due compagni vivranno un’incredibile avventura ricca di emozioni e di luoghi da sogno. 21.6km, 1400 metri di dislivello in salita e 800 metri di discesa per il primo staffettista che lasciata Schio si dirigerà attraverso un fitto bosco verso il forte situato alla sommità del Monte Enna. 25.4km con 1500 metri di dislivello positivo e 2100 di dislivello negativo per il secondo staffettista, che prenderà il via dal monumento di Vallortigara in direzione Novegno, Forte Rione e Vaccaresse, prima di buttarsi a capofitto in discesa in direzione Schio e traguardo finale

PERCORSO: i percorsi della Schio City Jungle si sviluppano in ambiente prevalentemente montano su tragitti che richiedono capacità di muoversi su terreni particolari, tracce o sentieri impervi o infidi (pendii con affioramenti rocciosi o detritici), sentieri senza ordinaria manutenzione e passaggi su costruzioni storiche della prima guerra mondiale

PREMI: non sono previsti premi in denaro. Per i concorrenti Ultra Jungle Single saranno assegnati premi in natura ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne assolute e al primo uomo e alla prima donna di ogni categoria. Per i concorrenti Ultra Jungle Twin saranno assegnati premi in natura alla prima coppia assoluta (mista, maschile e femminile). Per i concorrenti City Jungle saranno assegnati premi in natura ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne assolute.

QUOTE DI ISCRIZIONE: Ultra Jungle Single 40 euro dal 10 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 - 50 euro per gli iscritti dal 1 aprile al giorno della gara / Ultra Jungle Twin (staffetta) 50 euro dal 10 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 - 60 euro per gli iscritti dal 1 aprile al giorno della gara / City Jungle: 15 euro dal 10 dicembre 2016 al 31 marzo 2016 - 20 euro per gli iscritti dal 1 aprile al giorno della gara. Nella quota di iscrizione sono compresi: pettorale di gara - ristori lungo il percorso - ristoro finale - servizio cronometraggio e classifica - pacco gara - buono pasto post gara - servizio docce/spogliatoi. Il numero chiuso è di 250 iscritti per il percorso Ultra, 100 iscritti (50 coppie) per il percorso Ultra Twin e 250 per il percorso City Jungle.

ISCRIZIONI ON LINE: www.enternow.it

ISCRIZIONI NEGOZI: è possibile iscriversi allo Schio City Jungle nei seguenti negozi Puro Sport (Vicenza e Zanè); Terzo Tempo Running (Isola vicentina); Valli Sport (Schio); Effetto Corsa (Monselice); Zamberlan Mountain Sport (Pieve di Torrebelvicino); Emme Running (Cassola); Zecchin Sport (Chiampo).

CONTATTI UTILI: Matteo Tizian 349.6612707 - Paolo Franco 328.6695990 - info@schiocityjungle.com - www.schiocityjungle.com.

