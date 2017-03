Saint Patrick Weekend: festa Guinness al "2 di Picche" di Bassano del Grappa

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a 19 marzo dalle 19 alle 2 il locale "2 di Picche" di Bassano del Grappa in via Gamba 17 proprone il "Saint Patrick Weekend" con la festa Guinness, dedicato agli amanti della birra irlandese più famosa. Prevista la speciale promozione: ogni 5 pinte consumate gadget firmati Guinness ad estrazione o una pinta in omaggio. Oltre alla degustazione della birra come sempre grande intrattenimento musicale di sottofondo. Ingresso libero. Infoline: 346.7998500.

