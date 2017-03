Saint Patrick's Day: live "Hot Gates" e birre stout al "Drunken Duck" di Quinto Vicentino

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 18 alle 1 la Birreria "The Drunken Duck" di Quinto Vicentino in via degli Eroi 77 festeggia il patrono irlandese Saint Patrick in modo speciale con il concerto live della band "Hot Gates" ed una serie di birre scure da degustare. Per l'evento 10 spine di birre stout artigianali ed hamburger inediti. Ingresso libero. Prenotazione consigliata: 347.4712738.

