Saint Patrick's Day: Guinness & snack alla Birreria Jokerman di Zanè

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 18.30 alle 1 la Birreria "Jokerman" di Zanè in via Trieste 213 propone per la riccorrenza del santo patrono irlandese Saint Patrick un serata speciale con birra Guinness accompagnata da hamburger (carne di angus), bruschette, panini, piadine, club sandwich e snack. Il locale è un classico pub in stile britannico, il cui nome "Jokerman" deriva da una canzone di Bob Dylan. Ingresso libero. Infoline per prenoazioni: 0445.314697.

ELENCO CIBO E VINO