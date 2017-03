Saint Patrick's Day: birra scura e pietanze irlandesi alla Trattoria San Michele di Malo

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 e sabato 18 marzo alle 20 il Bar Trattoria "San Michele" di Malo in via Antonella 6 festeggia il patrono irlandese Saint Patrick in modo singolare con la classica birra scura e una cena a tema di pietanze irlandesi tra stufati e spezzatini insieme al dj set a partire dalle 21.30. Ingresso libero con cena a pagamento. Infoline per prenotazioni: 0445.588382.

