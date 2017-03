Saint Patrick's Day: aromi della "Dublin Red" al Valley Beer's Pub di Arzignano

LA TOP 5 PER SAINT PATRICK'S DAY 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER SAINT PATRICK'S DAY 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenica 19 marzo dalle 18.30 alle 2 il locale "Valley Beer's Pub" di Arzignano in via Camillo Benso Conte di Cavour 6 si presenta al consueto appuntamento con la festa irlandese grazie agli aromi della "Dublin Red" e della Guinness nel "Saint Patrick Weekend", dedicato a tutti gli amanti della birra in generale. In alternativa tantissime altre prime scelte da provare come la Birra d'Abbazia (ambrata corposa e fruttata), La Trappe Trappist Dubbel (sapore aromatico di prugna matura), Tennent's Strong e Whisky Oak, Sierra Nevada Pale Ale (bionda californiana dal colore del miele, profumata di luppolo aromatico tipico della West Coast), Fischer Blonde, Yakima Red, Slalom Strong, Konig Pilsener, Birra Antoniana (bionda artigianale agrumata ed erbacea con 5 luppoli, prodotta in Veneto). Ricca l'offerta culinaria con bruschette, hamburger, toast, club sandwich e snack vari. Specialità: "pinkburger", "fishburger" e hamburger di black angus. Ingresso libero con consumazioni facoltativa. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.450676.

