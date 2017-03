Saint Patrick in Green: live rock "Bastards of '69" al "Fadò Murphy's Pub" di Dueville

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 22 la Birreria "Fadò Murphy's Pub" di Dueville in via della Repubblica 44 propone l'evento "Saint Patrick in Green" con il concerto live del gruppo "Bastards of '69" (Green Day Tribute) per una serata rock insieme fiumi di "birra verde" dalla Guiness alla Kilkenny. A seguire dj set by "Shake The Rockfather". Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 0444. 361267.

