Sai, la gente è strana: omaggio a Mia Martini

Un recital per voce e tastiera, che ripercorre tutta la vita di Domenica Bertè, in arte Mia Martini, conosciuta amichevolmente come Mimì, la cantante calabrese scomparsa a soli 47 anni in circostanze mai del tutto chiarite.

“Niente mi dà la gioia che provo quando canto. La musica è la vera ragione della mia vita”, diceva Mia Martini.

E con le sue grandi canzoni la vogliono ricordare Monica Bassi (voce) e Massimo Santacatterina (pianoforte).

PER PRENOTAZIONI: Segreteria del Patronato: 351 6753108

Sai, la gente è strana. A Sandrigo sabato 8 febbraio 2020

sabato dalle ore 21:00 alle 23:00

Cinema Sala Arena

Via San Gaetano, 12, Sandrigo