XXIII° Prima del Torcolato DOC Breganze con Fruttaio Tour nelle cantine

Domenica 21 gennaio 2018 a Breganze in piazza Mazzini si terrà la cerimonia per la XXIII° Prima del Torcolato DOC Breganze con il Fruttaio Tour nelle cantine e spremitura in piazza per celebrare il suo vino più famoso e rappresentativo. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare le aziende del Consorzio nel Fruttaio Tour con visite guidate e degustazioni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19. Parcheggio gratuito. Vedi anche: "Prima del Torcolato 2016".

PROGRAMMA. Dalle 14.30 sotto l'occhio vigile della Magnifica Fraglia del Torcolato si procederà alla torchiatura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola conferiti da tutte le cantine del Consorzio. La spremitura sarà anticipata dalla cerimonia di investitura dei nuovi confratelli della Fraglia.

TORCOLATO. E' un vino dolce, che si ottiene dai grappoli di uva Vespaiola, varietà autoctona di Breganze, che vengono vendemmiati perfettamente maturi, selezionati e messi ad appassire in ambienti arieggiati (come i granai delle vecchie case contadine). Qui vengono lasciati fino al gennaio successivo, quando, raggiunta un'elevata dolcezza, vengono torchiati. Dopo un lenta fermentazione il vino riposa in piccole botti anche per più di due anni o almeno fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla vendemmia prima di essere imbottigliato e immesso sul mercato.

DOC BREGANZE. Il Consorzio di Tutela Vini DOC Breganze, nato nel 1982 da 5 produttori, associa oggi 17 soci vinificatori. La zona di pertinenza è quella della Pedemontana Vicentina, da sempre terra di grande tradizione viticola, che dal 1969 si fregia della Denominazione di Origine Controllata Breganze, la prima del vicentino. Essa comprende i rilievi collinari e l’immediata pianura compresi tra le vallate dei fiumi Astico e Brenta. Di quest'area Breganze è quasi il centro geografico, mentre gli altri capisaldi sono ad Ovest Thiene e ad Est Bassano del Grappa.

15 TIPOLOGIE VINI DOC BREGANZE. Dal punto di vista enologico, la D.O.C. Breganze raggruppa 15 tipologie di vini: Bianco, Tai, Vespaiolo, Vespaiolo Spumante, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Rosso, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino e Torcolato, il più famoso e rappresentativo della denominazione.

INFORMAZIONI: www.breganzedoc.it

