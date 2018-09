XX Festa della Transumanza

Dal 21 settembre al 2 ottobre si terrà la Festa della Transumanza, per accogliere il ritorno della mandria più famosa del Veneto. Dieci giorni di festeggiamenti con musica, stand gastronomico con prodotti del territorio e buon vino. Nelle due domeniche la festa inizierà il mattino con il mercatino di prodotti del territorio lungo le vie del paese.

La Festa della Transumanza nasce nel 1999 da un’intuizione della Pro Loco di Bressanvido: il riscontro avuto negli anni precedenti di una sempre più massiccia presenza di persone lungo le strade che accoglievano con entusiasmo l’arrivo della mandria dei Fratelli Pagiusco in rientro dall’alpeggio fornì l’idea al Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di realizzare una manifestazione per rievocare ed onorare questa antica tradizione. Si partì installando un capannone all’interno della corte della fattoria Pagiusco dove si organizzavano spettacoli ed era presente lo stand gastronomico.

L’importanza della manifestazione è cresciuta di anno in anno e questo ha portato ad ampliare gli spazi e le attrattive: negli anni successivi sono stati montati 3 grandi capannoni a fianco della fattoria che ospitano rispettivamente lo stand gastronomico, il palatenda per gli spettacoli principali e le conferenze e la mostra artigianale, mentre all’interno della corte si è cercato di creare uno spazio più rustico ed appartato dove ascoltare musica sorseggiando un buon bicchiere di vino o una birra artigianale. Importante inoltre è anche il coinvolgimento delle varie Associazioni volontaristiche del paese che contribuiscono alla riuscita della manifestazione. Di anno in anno la manifestazione è cresciuta a tal punto che le presenze della domenica pomeriggio si aggirano negli ultimi anni sulle 20 mila persone. Innumerevoli le iniziative anche quest’anno, e variegate per coinvolgere un pubblico vario e soddisfare le esigenze di tutti: dai giovani ai meno giovani, dal ballo liscio ai momenti musicali in corte degli ulivi, accompagnati magari da un buon bicchiere di vino dell’enoteca.

La più importante domenica 24, con il ritorno della mandria dall’alpeggio, che risulta il momento più significativo dell’intera manifestazione ed anche emotivamente il più coinvolgente. Una pittoresca ed originale carovana composta dai Transumanti, veri protagonisti dell’accompagnamento della mandria insieme alle esibizioni di vari gruppi folkloristici (la Banda Musicale di Povolaro, i Cani Bovari, ed altro ancora).

Da non dimenticare il quarto Gran Galà della Transumanza, cena particolare in una location esclusiva che propone un menù incentrato su prodotti tipici del territorio. Il programma prevede iniziative dal 21 settembre al 2 ottobre e si può scaricare dal sito: www.transumanza.it. La Transumanza di Bressanvido vuole innanzitutto esaminare, documentare e valorizzare la tradizione di un rito che ha radici profonde nel nostro territorio, riportando ad aspetti della nostra storia veneta importanti e legati alla tradizione di un mondo rurale ancora vivo e presente nella nostra comunità. Si tratta di un’esperienza vera ed entusiasmante che rimane nella memoria della gente per lungo tempo. Con la varietà delle iniziative proposte, la Festa della Transumanza è in grado di fare da ponte tra le vecchie e le nuove generazioni. Gli anziani possono rivivere le esperienze del passato acquisendo importanza alla luce dei più giovani che possono vedere con i loro occhi com’era la vita di un tempo.