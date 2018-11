Grisignano di Zocco, 1 e 2 dicembre 2018.

Winter Soco Wood - Mercatini

Piazza Europa.



Sabato 1 dicembre 2018

dalle h 8.00 Mercato agricolo in Piazza Europa.

scultura del legno in tempo reale con 5 artisti.

mercatino hobbisti e artisti del legno.



h 19.00 Accensione delle luminarie



h 21.00 Cena solidale per per aiutare le zone del Veneto colpite dai recenti danni del maltempo.

Presso la Baita degli alpini di Grisignano.



Domenica 2 dicembre 2018

dalle h 8.00 Mercato agricolo in Piazza Europa.

scultura del legno in tempo reale con 5 artisti.

mercatino hobbisti e artisti del legno.

h 11.30 inaugurazione della scultura dedicata al ''Soco'' dello scultore Borsato R.

h 19.00 chiusura manifestazione



Partner:

Confartigianato Vicenza.

Campagna Amica.

Comune di Grisignano di Zocco.

Antica Fiera del Soco.

