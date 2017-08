Tutte le sagre e le manifestazioni a Valstagna

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti a Valstagna per l'estate dai primi di giugno fino ai primi di ottobre con sagre, feste, manifestazioni, eventi sportivi, mostre-mercato, eventi sportivi e motoristici.

CALENDARIO DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI A VALSTAGNA:

MERCATO DEL PAESE (ogni venerdì)

Maggio

SAGRA DI COSTA A VALSTAGNA (1 maggio) - La prima sagra dell'anno si tiene in contrà Costa di Valstagna con la festa patronale in onore di San Giuseppe lavoratore: funzioni solenni e rinfresco alla mattina + stand enogastronomico e giochi dalle 18.30 del pomeriggio.

MOSTRA DEI FIORI E DEI FUNGHI DI PRIMAVERA (maggio)

Giugno

1° NOTTE BIANCA A VALSTAGNA (17 giugno)

Luglio

2° NOTTE BIANCA A VALSTAGNA (22 luglio)

XXXI° PALIO DELLE ZATTERE (23 luglio)

Agosto

SAGRA DI SAN GAETANO A VALSTAGNA (4 – 7 agosto)

FIACCOLATA STORICA SULLA CALA’ DEL SASSO (12 agosto)

MEMORIAL FAUSTO CAVALLI A VALSTAGNA (12 agosto) con musica dal vivo e stand gastronomici con “panini onti” + birra a volontà

3° NOTTE BIANCA A VALSTAGNA (13 agosto)

FERRAGOSTO VALSTAGNESE (15 agosto)

SAGRA DI SAN ROCCO A OLIERO (16 agosto)

FESTA DI SAN PIO X A VALSTAGNA IN CASA DI RIPOSO (19 agosto)

FESTA SUL COL BERRETTA (20 agosto)

RADUNO VESPA CLUB VALSTAGNA (27 agosto)

Settembre

SAGRA A COLLICELLO DI VALSTAGNA (3 settembre)

GARE DI CANOA SLALOM (9 – 10 settembre)

14° TRIATHLON INTERREGIONALE (16 settembre)

COPPA ITALIA DI RAFTING (23 – 24 settembre)

RALLY CITTA’ BASSANO DEL GRAPPA CON TAPPE A VALSTAGNA (29 – 30 settembre)

Ottobre

MOSTRA MICOLOGICA A VALSTAGNA (3 - 4 ottobre) in Sala Polivalente di piazzetta Brotto

Novembre/Dicembre

SAGRA DI SANTO STEFANO (26 dicembre) - E' l'ultima festa dell'anno ma non per importanza. Si comincia alle 10 del mattino per finire in tarda serata con degustazioni di porchetta, birra in botte, vin caldo e numerosi giochi tra cui l'immancabile torneo di “Consina” in una giornata fredda, riscaldata dalle tradizioni popolari.

