St. Patrick's week end al New Hosterly di Thiene

Festeggia San Patrizio al New Hosterly in un weekend di musica, divertimento e naturalmente birra.

Ingresso Gratuito



Venerdì 16 Marzo IL VERO BLACK FRIDAY

Ore 19:00: Apertura Spine sia all’interno che all'esterno del giardino estivo.

Per tutta la serata si potranno degustare la famosa Fagiolata di Ricky e le mitiche Bruschette.

Ore 21:00: Concerto dal Vivo - LOLA Deluxe Bluesmachine

https://www.facebook.com/ LOLA-Deluxe-Bluesmachine-97 4767679235837/



Sabato 17 Marzo

Ore 11.00 Apertura Spine sia all’interno che all'esterno del giardino estivo

Ore 13.30 Rugby 6 Nazioni: Italia vs Scozia - Inghilterra vs Irlanda - Galles vs Francia

Ore 17:00: Partenza dal New Hosterly dei CATEATERS PIPE BAND LA PRIMA BANDA DI CORNAMUSE DEL VENETO che sfilerà fra le vie del centro storico di Thiene sostando di tanto in tanto per suonare qualche brano caratteristico. Lo spettacolo dei Cateaters Pipe Band terminerà davanti al New Hosterly con un mega brindisi a suon di Cornamuse eGuinness

Per tutta la giornata si potrà degustare un piatto tipico Irlandese il "Guinness stew".

Ore 21:00: Concerto dal Vivo - APE rock

https://www.facebook.com/ ApeRockCoverBand/



Domenica 18 Marzo

Ore 11.00 Apertura Spine sia all’interno che all'esterno del giardino estivo

Per tutta la giornata si potranno degustare le specialità del New.

Ore 17:00: Pomeriggio con il mago... spettacolo per bambini con animazione e musica, giochi circensi e tanto altro.

Verrà allestita una area delimitata dove poter osservare i vostri pargoletti in piena e totale sicurezza…gustandovi una bellissima, buonissima e meritata Guinness

Ore 20:00: Concerto dal Vivo - ANDYSLAVES



Ingresso Gratuito

Con il supporto di "Al Servizio del bere"

New Hosterly Pub

piazza Giovanni Rossi 26 Thiene 36016



Info: newhosterly@gmail.com