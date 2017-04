"Spiedo di Primavera" a Costabissara

Domenica 23 aprile alle 12 la Pro Loco di Costabissara organizza lo "Spiedo di Primavera" con un pranzo all'aria aperta in mezzo alla natura presso l'area attrezzata sul colle di San Giorgio. Menù: Pasta al ragù/pomodoro (4 euro) - Carne allo spiedo con contorno (7 euro) - Salame ai ferri con contorno (5 euro) - Acqua/Vino/Aranciata/Birra: 1 euro. In caso di pioggia o maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. Per infomazioni e prenotazioni: 347.4207405 Luigino Peruzzi - 335.7687879 Lorenzo Pilastri.

