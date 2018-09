September Fest con 100 Harley Davidson

Sabato 15 e domenica 16 settembre il centro storico di Schio sarà animato dalla September fest che prevede quattro importanti iniziative!

Si parte dal tradizionale Sbaracco degli oltre 40 negozi del centro storico che esporranno i propri prodotti in strada con grandi occasioni! Sarà inoltre possibile vedere e provare le nuove collezioni e i nuovi arrivi per la prossima stagione! Tra un acquisto e l’altro o viceversa sarà possibile degustare ottime birre rigorosamente artigianali! Saranno presenti infatti lungo le vie del centro oltre 15 etichette di birre per la prima edizione della Festa della Birra Artigianale a Schio! Shopping, buon bere e anche musica!

Sia sabato sia domenica infatti saranno presenti nel pomeriggio diverse street band lungo le vie del centro con musiche swing, jazz, rock e country, inoltre sabato sera piazza Duomo sarà animata dalla Boogie Woogie Lindy Hop Rock 'n Roll Night by SiliconKafeClub mentre in piazza Almerico da Schio sarà possibile ballare country con i DJ Nike e Luca Santolin. Domenica sera in piazza Duomo sarà il turno della musica Swing dei Positiva e in piazza Almerico del Rock della CB Band. I bar del centro presenteranno diverse offerte di street food da abbinare alle ottime birre e in piazza Almerico sarà presente l’offerta di Poleo Country Food (sabato cena, domenica pranzo e cena) con gnocchi and co.!

Per i bimbi verrà allestita un’area giochi con gonfiabili and co. lungo via btg. Val Leogra. Sabato 15 settembre sarà allestita un’area Brusamarello gomme in collaborazione con i ragazzi dell’Università di Padova di Race UP team dove sarà possibile ammirare le monoposto del campionato formula SAE!

A completare il programma domenica 16 settembre è previsto l’arrivo di auto americane e di oltre 100 moto Harley Davidson. L’iniziativa è promossa da Cuore di Schio in collaborazione con Confcommercio Ascom Schio, La vie en rose con il patrocinio del Comune di Schio. Il programma completo è visibile sulla pagina Facebook Cuore di Schio.