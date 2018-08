Sabato 25 agosto SBARAKKO: i negozi del centro di Valdagno, escono in strada con occasioni imperdibili e resteranno aperti fino alle 22.00, in occasione delle festa spagnola.

Per le vie del centro e nei bar balli, tapas, degustazioni a tema,paella, sangria e allegria.

LE BOTTEGHE DEL CENTRO , vi apsettano per questo viaggio in Spagna a km0! 💃💃💃



Ore 21.00 Piazza del Comune Sabato 25 agosto ore21.00 piazza del cpmune

"Dibujo en el aire"; meraviglioso spettacolo di Flamenco con

Manuela Carretta, baile

Reina Lopez, baile y cante

Simone Mor, guitarra

Frank De Franceschi, cajon.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà eseguito a Palazzo Festari



Ore 22.00 Piazza del Comune Milonga per tutti, gratuita... tutti pronti a ballare ?