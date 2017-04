"Sapori Pro Loco in Villa 2017" a Montecchio Maggiore

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio si svolgerà "Sapori Pro Loco in Villa 2017" a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore in via Lovara 36 per la terza edizione con spettacoli, concerti, incontri, giochi per bambini, la mostra-mercato e degustazioni nello stand gastronomico. Venerdì 26 maggio ci sarà la "Cena di Gala" con i prodotti tipici del vicentino su prenotazione per l'inaugurazione della manifestazione. Sabato e domenica saranno aperti gli stand con orario continuato e ci sarà anche un mercatino di prodotti enogastronomici con produttori da tutta la provincia berica a cura della Pro Loco. Durante le giornate di sabato e domenica su prenotazione sono previste alcune visite guidate a Villa Cordellina, alle Priare e ai Castelli di Giulietta e Romeo. L'evento è a cura dell'UNPLI Unione Pro Loco Vicenza. Per informazioni ed aggiornamenti: www.prolocovicentine.it. Vedi anche: "Sapori Pro Loco in Villa 2016".

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 26 MAGGIO - Villa Cordellina - ore 20.30 "Cena Sotto i Portici" con piatti a base di prodotti del territorio berico - Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

SABATO 27 MAGGIO - Villa Cordellina Barchesse

ore 11.00: Apertura stand per degustazioni con orario continuato e mercatini dei produttori locali

ore 16.00: Spettacolo degli studenti delle scuole di Montecchio Maggiore

ore 17.30: Eibizione musicale

ore 20.00: Concerto live

ore 22.30: Chiusura Stand

DOMENICA 28 MAGGIO - Villa Cordellina Barchesse

ore 10.30 - Villa Cordellina - Sala Tiepolo: Convegno con tavola rotonda sulla promozione culturale e turistica del territorio

ore 10.00 - Apertura stand per degustazioni con orario continuato e mercatini dei produttori locali

ore 14.30: Giochi ed animazione per piccoli e grandi

ore 18.30: Concerto live

ore 20: Estrazione dei premi offerti da produttori ed enti locali

ore 21: Chiusura della manifestazione

ELENCO MANIFESTAZIONI