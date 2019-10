Sapori d'autunno: spiedo d'arna, sardeon, risotto alla mossanese

Da sabato 12 a domenica 13 ottobre ci sarà "Mossano Sapori D’Autunno" un evento di carattere culinario-culturale alla scoperta delle tradizioni del passato e dei gusti del territorio. Domenica stand gastronomico aperto anche a mezzogiorno.

Sabato 12 ottobre

Ore 19.00

Apertura stand gastronomico con piatti tipici della cucina vicentina: gnocchi all'arna, bigoli con l'arna, costine in tecia, salame ai ferri, anitra allo spiedo, poenta e sardeon, poenta e fegato e la novità: il "risotto alla mossanese" e tante altre specialità sempre accompagnate da ottimo vino locale.

Domenica 13 ottobre

Ore 8.30

Gara regionale di orienteering, aperta a tutte le categorie e a chiunque volesse provare questa attività sportiva con premiazione e ricordo della prima gara 40 anni fa.

Ore 12.00

Ore 19.00

Riapre lo stand gastronomico.

L'evento si tiene presso parcheggio delle scuole elementari di Mossano, via Capitello

Questa manifestazione punta a far riscoprire i piatti della tradizione, anche i più semplici (formaggio e polenta brustolà, polenta con la soprèssa, polenta col sardelon, lasagne col tastasale per citare) coniugandoli ad un buon vino e alla scoperta del territorio che li produce. Sono infatti previste visite ed attività culturali, come le passeggiate nella Valle dei Mulini, visite guidate alla Ghiacciaia, ai meravigliosi "covoli" delle Prigioni e alla Grotta di S. Bernardino.