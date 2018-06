32ma festa del toro allo spiedo

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno si svolgerà la 32° Festa del Toro allo Spiedo a San Tomio di Malo presso la zona sportiva di via Mazzola con intrattenimenti musicali di orchestre e dj set, escursioni e degustazioni nello stand gastronomico con la specialità del toro allo spiedo. In alternativa si potranno scegliere primi piatti, grigliate, verdure. tosella, bruschette, fritture di pesce, panini caldi oltre a vini locali e birre artigianali. La tradizionale sagra paesana richiama migliaia di persone ogni anno soprattutto per l'aspetto culinario caratteristico. Sarà presente anche un parco divertimenti con gonfiabili per bambini. Pista da ballo coperta e rinnovata. Ingresso libero. Per informazioni: www.prosantomio.it - info@prosantomio.it.

TORO ALLO SPIEDO. La carne del toro, cucinato allo spiedo ed impreziosito da una ricetta segreta di erbe, saggiamente miscelate da esperti cuochi, riceve un gradevole e delicato sapore. Quindici ore di cottura su uno spiedo, costruito per sopportare un peso che può essere anche di 400 - 450 chili, rendono la carne morbida e gustosa. Alla fine della cottura la carne viene tagliata sapientemente dagli chef, che poi la mettono a disposizione dei visitatori per la sua degustazione.

FESTA DEL TORO ALLO SPIEDO. La laboriosità della lunga cottura, che inizia nel pomeriggio del sabato antecedente la festa, quando i cuochi imbrigliano il toro sullo spiedo (arte acquisita con gli anni, sperimentando diverse soluzioni per consentire in ogni sua parte un’ottima cottura), è accompagnata da buona musica nello stand con balli, mentre lo spiedo continua a girare sotto il calore delle braci ardenti per tutta la notte fino a mezzogiorno della domenica.