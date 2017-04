PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio e da venerdì 12 a domenica 15 maggio si terrà la tradizionale sagra "Santa Bertilla in Festa 2017" a Vicenza presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Bertilla in via Antonio Federico Ozanam 1. Per due weekend consecutivi sono previsti intrattenimenti musicali, animazione e gonfiabili per bambini, degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalla 19 alle 22. Specialità culinarie: gnocchi fatti in casa con ragù/pomodoro/anitra; grigliate miste di carne; arrosticini; patatine fritte; torte. Saranno a disposizione anche piatti di amatriciana per aiutare le popolazioni terremotate. Domenica 7 maggio ci sarà il pesce fritto e venerdì 12 maggio la pizza. Domenica 7 maggio è in programma il "Pranzo Comunitario" del Quartiere Santa Bertilla. A partire dalle 18 di ogni serata della manifestazione ci sarà l'Aperi-Twist con l'aperitivo. Tutte le sere sono in calendario eventi musicali diversi dal latino al country al commmerciale fino ai concerti. La festa si svolgerà all'interno di un tendone coperto. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 5 Maggio

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Giovani con dj set

Sabato 6 Maggio

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20.30: Serata Giovani con dj set by Frencio Dovie Crew

ore 21: Serata Latina con "Anima Caribe"

Domenica 7 Maggio

ore 12.30: Pranzo Comunitario "Il Quartiere in Strada" - solo su prenotazione entro il 21 aprile nei locali parrocchiali

ore 14.30: Animazione per bambini

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità della serata: Pesce Fritto

ore 21: Musica dal vivo con la band "Eightball"

Venerdì 12 Maggio

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità della serata: Pizza

ore 21: Serata Country con dj set by Howdy e Walter

Sabato 13 Maggio

ore 16: Apertura Mercatini Fiera al Campo di Gallo in collaborazione con "Vita Nuova a Santa Bertilla"

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Giovani con dj set by Lucky Luke

Domenica 14 Maggio

ore 11: Apertura Mercatini Fiera al Campo di Gallo in collaborazione con "Vita Nuova a Santa Bertilla"

ore 18: Apertura Aperi-Twist

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Serata Musicale con "Menadeo Ukelele Club"

ore 21: Estrazione Lotteria con Mr. Eugi & Co.

