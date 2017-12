Sagre e feste a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 1 al 3 dicembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA - GUIDE WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI MERCATINI:

MERCATINI WEEKEND NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

TOP 5 MERCATINI DI NATALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI I MERCATINI DI NATALE 2017 SUL TERRITORIO BERICO

MERCATINI DI NATALE 2017: PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO E QUARTIERI DI VICENZA

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND SAGRE E FESTE A VICENZA E PROVINCIA:

Numerosi gli appuntamenti tra sagre, feste, manifestazioni, mercatini, fiere e mostre mercato sul territorio berico per il weekend da venerdì 1 a domenica 3 dicembre.

Tra tutti spicca il Magico Natale nel centro storico di Vicenza con l'apertura degli chalet in legno per i mercatini aperti durante le festività.

Per le sagre e le feste si segnalano il Xmas On The Road a Caltrano e la Festa della Cioccolata a Prera di Montecchio Precalcino.

Tra le fiere da segnalare Crea Ti Va? al Bassano Expo di Cassola oltre al 2° weekend di SpazioCasa alla Fiera Vicenza.

Tra i mercatini e le mostre-mercato si sottolineano Collezionare a Vicenza, il Mercatino Antiquariato - Usato - Collezionismo a Marostica

Per le manifestazioni in evidenza il Festival Veneto dell'Aperitivo Bueo a Camisano Vicentino e il Bal Folk a Vicenza.

Tra gli eventi per bambini si evidenzia gli spettacoli Gnomi al Teatro Astra di Vicenza e Capitani Coraggiosi al Teatro Comunale di Lonigo.