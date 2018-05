Sagra dei Patroni a Gambugliano

Torna a Gambugliano la Sagra dei Santi Patroni, tradizionale appuntamento che si terrà nei giorni

15-16-17 e 22-23-24-25 giugno 2018 .

Tante le novità per il 2018: Stand Enogastronomico: il venerdì “pesce fritto”, il sabato “lasagne al tartufo”, il nostro piatto forte: “speo e polenta onta” e ogni sera bigoli, gnocchi al ragù, all’anitra, trippe, grigliate, fritole casalinghe e il tutto anche d’asporto. In caso di maltempo capannone chiuso e riscaldato. I giochi gonfiabili dalle ore 18.00 per bambini, lo stand – Alcol + gusto, la pesca di beneficenza con ricchi premi.

Ogni sera a partire dalle ore 21.00 si balla con le migliori orchestre con musica dal vivo:

Sorriso (15 giugno),

Lisa e C. (16 giugno),

Luca e Silvia Band (17 giugno),

Stereo B (22 giugno),

Renza Glamour (23 giugno),

Manuel Martini (24 giugno),