Da venerdì 25 a domenica 27 agosto e da venerdì 1 a domenica 3 settembre oltre a venerdì 8 settembre si terrà la Sagra Patronale della Madonna di Monte Berico a Restena di Arzignano nei pressi della Chiesa Parrocchiale in via San Benedetto con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti, esibizioni di ballo, giochi gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinarie 2017: quaglia alla griglia - bigoli al sugo di quaglia - lasagne al tartufo - gnocchi al tartufo - frittelle dolci. Previste 6 serate musicali: quattro di liscio, una latina e un live. Nell'ambito della festa sarà aperta la mostra missionaria-solidarietà umana. Ingresso libero. Infoline: 0444.477117.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 25 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Giovani con musica live del gruppo "Divertida"

SABATO 26 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di Ballo Liscio con l'orchestra "Graziano Maraschin"

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 10: Santa Messa

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di Ballo Liscio con l'orchestra "Oscar & Mary"

VENERDI' 1 SETTEMBRE

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Latina "Dancing Tabù Castelgomberto" - Esibizione ed animazione con la scuola di ballo di Andrea e Veronica

SABATO 2 SETTEMBRE

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di Ballo Liscio con l'orchestra "Rossano & Anna Band"

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 10: Santa Messa

ore 14: Giochi Gonfiabili per bambini

ore 16: "Ricordando Sante" - 11° Torneo di Calcio - Categoria Pulcini

ore 16.30: Dimostrazione di Nordic Walking con camminata per Restena con "Passi nel Suono"

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di Ballo Liscio con "Chiara & Magic Music Orchestra"

VENERDI' 8 SETTEMBRE - NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA - MADONNA DI MONTE BERICO

ore 6: Accensione Fiaccola a Monte Berico e staffetta fino a Restena di Arzignano

ore 10: Santa Messa Solenne in onore della Beata Vergine Maria - Madonna di Monte Berico (Patrona della Parrocchia di Restena)

