Sagra Parrocchiale di Cornedo Vicentino: musica, spettacoli e degustazioni

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - FIERE MERCATO A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 25 a lunedì 28 agosto si svolgerà la "Sagra Parrocchiale di Cornedo Vicentino" in piazza Aldo Moro con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti, spettacoli di cabaret, disco party ed escursioni. Per tutta la durata della manifestazione ci saranno pesca di beneficenza, stand gastronomici con specialità "gnocchi con la fioretta" e giochi gonfiabili per bambini e ragazzi giochi gonfiabili oltre alle pareti di arrampicata sportiva.

Dal 26 al 28 agosto ci sarà la 37° Mostra dei Funghi, dei Fiori e delle Erbe Spontanee a cura del Gruppo Ecomicologico di Cornedo, che si dedica alla raccolta, alla classificazione e all'esposizione di materiale micologico e vegetale.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDÌ 25 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomici, apertura pesca di beneficenza

ore 19: Iscrizioni e passeggiata di circa 2 ore con dimostrazione Nordic Walking

ore 21: "Schiuma Party" in oratorio

SABATO 26 AGOSTO

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 18: Apertura stand gastronomici

ore 18.30: Vendita torte

ore 19: Apertura 37° Mostra dei Funghi, dei Fiori e delle Erbe Spontanee a cura del Gruppo Ecomicologico di Cornedo

ore 20.30: "Concerto Film Festival" della Banda cittadina, diretta da Luca Bee, in piazza - Viaggio sonoro nel mondo delle colonne sonore cinematografiche tra le musiche di film di fantascienza, guerra, avventura, western, ma anche romantici

ore 21: Cabaret con Marco e Pippo con "Best 2017" in oratorio

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 8: Vendita torte

ore 8.30: Apertura pesca di beneficenza

ore 10.30: Messa Comunitaria

ore 15: Iscrizioni Gara Podistica per Bambini - Le gare sono suddivise in 3 categorie maschili e femminili d'età (0-7 anni, 8-10 anni, 11-13 anni) - Il percorso prevede da 2 a 4 giri del percorso del Parco Pretto (250 metri) - Partenza alle 16

ore 16.30: Apertura pesca di beneficenza + Mercatino per bambini e ragazzi + Laboratori creativi per bambini

ore 18.00 apertura stand gastronomici

ore 19: 37° Mostra dei Funghi, dei Fiori e delle Erbe Spontanee a cura del Gruppo Ecomicologico di Cornedo

ore 20.30: Ballo Liscio con l'orchestra "Sonia Sipario Band" in oratorio

ore 21: Concerto Gospel con il gruppo "Free Soul Singers" in piazza

LUNEDÌ 28 AGOSTO

ore 16: Apertura pesca di beneficenza

ore 19: 37° Mostra dei Funghi, dei Fiori e delle Erbe Spontanee a cura del Gruppo Ecomicologico di Cornedo

ore 19.30: Apertura stand gastronomici

ore 21: Estrazione "Tombola Cornedese"

ore 21.45: "Colors Party" con il “Tridente Energy” in oratorio

